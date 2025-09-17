Así votaron los diputados el rechazo a los vetos de las leyes universitaria y de pediatría

La Cámara de Diputados de la Nación dio un paso clave en la agenda legislativa al rechazar los vetos presidenciales sobre dos iniciativas fundamentales: la Ley de Financiamiento Universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría.

En este contexto, la declaración de Emergencia en Pediatría fue ratificada con 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención, asegurando la continuidad del financiamiento y la atención del sistema pediátrico en hospitales y centros de salud del país. En tanto, la normativa universitaria obtuvo 174 votos positivos, 67 negativos y 2 abstenciones, garantizando un mayor presupuesto para las universidades públicas y fortaleciendo la infraestructura educativa y programas de investigación.

Ley de Financiamiento Universitario

Quién votó a favor (174)

Quién votó en contra (67)

Abstenciones (2)

Declaración de Emergencia en Pediatría

Quién votó a favor (181)

Quién votó en contra (60)

Abstenciones (1)