Miércoles 17 de Septiembre, Neuquén, Argentina
ACTUALIDAD

Universidades y Pediatría: cómo votaron los legisladores de Neuquén en el Congreso

Diputados rechazó vetos a Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Ahora, la definición pasa al Senado.

Por Redacción

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 18:43
Ley de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría: el voto de los diputados neuquinos.

La Cámara de Diputados de la Nación dio un paso clave en la agenda legislativa al rechazar los vetos presidenciales sobre dos iniciativas fundamentales: la Ley de Financiamiento Universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría.

En este contexto, la declaración de Emergencia en Pediatría fue ratificada con 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención, asegurando la continuidad del financiamiento y la atención del sistema pediátrico en hospitales y centros de salud del país. En tanto, la normativa universitaria obtuvo 174 votos positivos, 67 negativos y 2 abstenciones, garantizando un mayor presupuesto para las universidades públicas y fortaleciendo la infraestructura educativa y programas de investigación. 

Cómo votaron los diputados de Neuquén

  • Tanya Bertoldi – Unión por la Patria – Neuquén

    • Ley de Financiamiento Universitario: A favor

    • Emergencia en Pediatría: A favor

  • Osvaldo Llancafilo – Movimiento Popular Neuquino – Neuquén

    • Ley de Financiamiento Universitario: A favor

    • Emergencia en Pediatría: A favor

  • Pablo Todero – Unión por la Patria – Neuquén

    • Ley de Financiamiento Universitario: A favor

    • Emergencia en Pediatría: A favor

  • Nadia Márquez – La Libertad Avanza – Neuquén

    • Ley de Financiamiento Universitario: En contra

    • Emergencia en Pediatría: En contra

