Universidades y Pediatría: cómo votaron los legisladores de Neuquén en el Congreso

La Cámara de Diputados de la Nación dio un paso clave en la agenda legislativa al rechazar los vetos presidenciales sobre dos iniciativas fundamentales: la Ley de Financiamiento Universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría.
En este contexto, la declaración de Emergencia en Pediatría fue ratificada con 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención, asegurando la continuidad del financiamiento y la atención del sistema pediátrico en hospitales y centros de salud del país. En tanto, la normativa universitaria obtuvo 174 votos positivos, 67 negativos y 2 abstenciones, garantizando un mayor presupuesto para las universidades públicas y fortaleciendo la infraestructura educativa y programas de investigación.
Cómo votaron los diputados de Neuquén
-
Tanya Bertoldi – Unión por la Patria – Neuquén
-
Ley de Financiamiento Universitario: A favor
-
Emergencia en Pediatría: A favor
-
-
Osvaldo Llancafilo – Movimiento Popular Neuquino – Neuquén
-
Ley de Financiamiento Universitario: A favor
-
Emergencia en Pediatría: A favor
-
-
Pablo Todero – Unión por la Patria – Neuquén
-
Ley de Financiamiento Universitario: A favor
-
Emergencia en Pediatría: A favor
-
-
Nadia Márquez – La Libertad Avanza – Neuquén
-
Ley de Financiamiento Universitario: En contra
-
Emergencia en Pediatría: En contra
-