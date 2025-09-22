Zago rompió con el PRO y formó un interbloque con ex libertarios

La Cámara de Diputados sumó un nuevo reacomodamiento político. El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) decidió romper con el PRO y conformó un nuevo interbloque junto a los exlibertarios de Coherencia, que en agosto habían abandonado La Libertad Avanza.

El flamante espacio se llama Desarrollo y Coherencia y estará integrado por seis legisladores: Oscar Zago y Eduardo Falcone, por el MID, más Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta, Gerardo González y Marcela Pagano, por Coherencia.

La presidencia del interbloque quedará en manos de Zago, exjefe de la bancada oficialista hasta el año pasado.

La ruptura con el PRO se explica por las diferencias acumuladas en los últimos meses, especialmente después del acuerdo electoral de ese partido con La Libertad Avanza. El MID incluso votó en contra del veto del Gobierno a las leyes del Garrahan y del presupuesto universitario, en contraposición a la mayoría del PRO, que acompañó al oficialismo pese a las divisiones internas.

Con esta movida, en Diputados solo quedan dos interbloques funcionando: Desarrollo y Coherencia y La Libertad Avanza, que suma 44 integrantes junto a la Liga del Interior y CREO.

Mientras tanto, los interbloques armados de manera transitoria para sumar representación en la comisión investigadora Libra ya quedaron disueltos.

Actualmente, la Cámara cuenta con 17 bloques y 7 monobloques. Unión por la Patria se mantiene como la primera fuerza con 98 diputados, seguida por La Libertad Avanza con 37.