Piden juicio oral para un cura acusado de abuso en Córdoba

Un caso que golpea a la Iglesia y sacude a Córdoba avanza hacia los tribunales. La fiscalía especializada en delitos sexuales pidió que se eleve a juicio oral la causa contra el sacerdote Patricio Cruz Viale, acusado de abusar de una mujer dentro de un santuario.

El religioso, de 57 años, pertenecía a la congregación de Schoenstatt y es señalado por un hecho ocurrido hace un año en el Centro Padre Kentenich, en el barrio Cerro de las Rosas. La denuncia fue realizada en septiembre de 2024 por una mujer de 46 años que aseguró haber sido atacada en el despacho del cura, después de una misa.

Tras esa acusación, la Justicia ordenó su detención y desde noviembre del año pasado Viale se encuentra preso en el penal de Bower.

El fiscal Juan Ávila Echenique ya pidió que el caso sea tratado en juicio oral, aunque la defensa del sacerdote todavía puede intentar frenar el avance apelando la medida.

La acusación es grave: “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por ser ministro de culto”. Una figura que, de ser confirmada, podría dejar a la Iglesia frente a un nuevo golpe a su credibilidad. Ahora, la decisión final sobre si el cura se sentará en el banquillo dependerá de lo que resuelva la Cámara.