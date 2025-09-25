Milei se reunió con Netanyahu y reafirmó apoyo de Argentina a Israel

Antes de regresar a Buenos Aires, el presidente, Javier Milei, mantuvo un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un hotel de Manhattan, en un encuentro resguardado por estrictas medidas de seguridad. Durante la reunión, ambos líderes abordaron la situación de los rehenes argentinos secuestrados por Hamas en Gaza y analizaron la crisis geopolítica en Medio Oriente.

Según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, Argentina reafirmó su disposición a colaborar con Israel para garantizar la liberación de los cautivos, que incluyen a Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio, mientras se mantiene la incertidumbre sobre el paradero de Lior Rudaeff. “Seguimos demandando la devolución incondicional de los cuatro argentinos aún secuestrados. No desistiremos en nuestra demanda”, señaló Milei, reiterando su postura planteada días atrás ante la ONU.

El encuentro también incluyó un intercambio de ideas sobre cooperación científica y tecnológica y otros aspectos de la relación bilateral, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambos países. Además de Milei, participaron de la comitiva argentina Karina Milei, Luis Caputo, Luis Petri y Manuel Adorni. Por su parte, Netanyahu recibió al mandatario argentino con una cálida bienvenida en un hotel cinco estrellas, recordando su reunión anterior en Jerusalén.

Al finalizar la agenda, Milei fue homenajeado por la organización B’nai B’rith, que le otorgó la Medalla de Oro Presidencial en reconocimiento a su compromiso con Israel y su apoyo a la comunidad judía a nivel global. Con este acto, Milei se sumó a la lista de mandatarios internacionales que respaldan la estrategia israelí en Gaza, junto a figuras como Donald Trump y Santiago Peña, consolidando su posición en el escenario internacional respecto al conflicto en Medio Oriente.