Una delegación de ex combatientes argentinos se encuentra en las Islas Malvinas desde el sábado 20 de septiembre y permanecerá hasta mañana, en el marco del proceso de identificación de soldados caídos en la guerra contra Gran Bretaña en 1982.

En esta visita, los ex combatientes llevaron consigo objetos personales donados por la ex presidenta Cristina Kirchner, que serán dejados en el Cementerio Darwin como homenaje a los caídos. La información fue confirmada por la propia ex mandataria a través de su cuenta en la red social X.

"Hace unos días, ex combatientes que integran el CECIM La Plata me visitaron en San José 1111. Estaban a punto de viajar a Malvinas y querían llevar algunos objetos personales míos para dejar en las islas", publicó Cristina Kirchner.

Qué llevaron los ex combatientes a Malvinas

Entre los artículos entregados se encuentran un crucifijo rosa con una cruz, una escarapela con la bandera de Malvinas y una fotografía de Cristina junto a Néstor Kirchner, solicitada por los propios ex combatientes. En un video difundido en redes sociales se observa cómo uno de ellos pidió una foto firmada por la ex presidenta, destacando que "ustedes son las conciencia Malvinera en un momento histórico de la Argentina".

La ex mandataria agregó: "Desde el fin de semana están allí, junto a nuestros caídos. Malvinas: vamos a volver".

Objetos de Cristina Kirchner llegan a Malvinas con ex combatientes.

La reunión previa al viaje tuvo lugar el 19 de septiembre en el domicilio de Cristina Kirchner ubicado en San José 1111, con la presencia de integrantes de la agrupación CECIM de La Plata, entre ellos Rodolfo Carrizo, presidente de la entidad; Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos; y el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, entre otros.