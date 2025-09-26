Un tráiler perdió su carga, hizo volcar a una camioneta y casi provoca una tragedia

Lo que pudo terminar en una tragedia, quedó en un susto enorme y un vuelco espectacular. Un tráiler que circulaba por la ciudad de Neuquén perdió su carga al doblar en la intersección de Casimiro Gómez y Crucero General Belgrano, lo que provocó un encontronazo con una camioneta Fiat.

El impacto derivó en que la camioneta terminara volcando, quedando de costado y con una de sus ventanillas contra la cinta asfáltica. La escena generó momentos de tensión, ya que por un instante se temió un choque en cadena: varios vehículos alcanzaron a frenar justo a tiempo.

Afortunadamente, el accidente ocurrió a media mañana, cuando el tránsito era menor, lo que redujo considerablemente los riesgos. El conductor de la camioneta, pese a lo aparatoso del vuelco, resultó prácticamente ileso, solo con algunos golpes leves.

Minutos después, personal de Tránsito llegó al lugar, asistió al conductor y despejó la calzada para evitar más complicaciones. El rodado fue retirado, aunque quedaron las huellas del insólito episodio y las imágenes que rápidamente circularon entre los vecinos.

Un hecho que demuestra, una vez más, cómo una maniobra inesperada y una carga mal asegurada pueden poner en riesgo la vida de todos los que circulan por las calles neuquinas.