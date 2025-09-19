En un episodio ocurrido en el Camino del Buen Ayre, un sargento de la Policía Federal Argentina que forma parte del equipo de custodia de Cristina Kirchner repelió un intento de robo y terminó abatido a uno de los atacantes.

Carlos Alberto Carranza, de 47 años, regresaba de su trabajo en la custodia de la expresidenta cuando fue interceptado por dos motochorros armados mientras conducía su motocicleta. Los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego y le exigieron que descendiera del vehículo.

Al identificarse como policía, Carranza inició un enfrentamiento armado con los asaltantes, quienes también dispararon. En medio del intercambio de disparos, uno de los motochorros cayó al suelo y fue trasladado al Hospital Bocalandro, donde falleció durante una operación. El otro agresor resultó gravemente herido, evidenciado por manchas de sangre en el lugar.

La motocicleta utilizada por los delincuentes fue abandonada en el sitio sin patente ni números identificatorios, dificultando su rápida identificación.

Custodio de Cristina Kirchner mata a motochorro en robo.

La investigación del caso está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación N°6 del Departamento Judicial de San Martín, junto con la Comisaría 4° de José León Suárez. Ambas instituciones están analizando imágenes de cámaras de seguridad para avanzar en la identificación y captura de los responsables.

A pesar de estar de franco, Carranza portaba su arma reglamentaria siguiendo el protocolo de seguridad. Actualmente, se encuentra a la espera de resoluciones judiciales y la localización de los demás implicados en el hecho.