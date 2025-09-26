Piden 10 años de prisión efectiva para el abusador de una nena de 5 años

Este viernes se llevó adelante la audiencia de determinación de pena para condenar a un violador. El fiscal del caso Manuel Islas solicitó que se le imponga una condena de 10 años de prisión efectiva, porque ya fue declarado penalmente responsable por el abuso sexual gravemente ultrajante de una niña de 5 años, agravado por la condición de guardador.

El 25 de junio, E.R.C.G. (la identidad del condenado se mantiene en reserva para resguardar la intimidad de la víctima) fue declarado culpable. En el debate, el Ministerio Público Fiscal acreditó que el condenado cometió los abusos durante un período de 6 meses entre 2022 y 2023, en una vivienda de un barrio de la capital neuquina a la que la víctima concurría, ya que el imputado y su pareja debían cuidarla.



Islas fundamentó el pedido en una serie de agravantes; entre ellos, “la naturaleza de la acción y los medios utilizados”, representados en la violencia con la que se cometió el abuso. También se refirió al daño causado a la víctima.