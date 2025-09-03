Intendenta pidió a vecinos de Moreno no asistir al acto de Milei

Horas antes del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, la intendenta Mariel Fernández lanzó un mensaje a los vecinos de la ciudad en el que les solicitó que no asistan, al advertir sobre posibles riesgos en la jornada.

“Lo que más me preocupa en este día es la seguridad y la integridad de las familias de Moreno. El acto de Milei de hoy no es un lugar para manifestarse, les pido por favor que no vayan al acto y que se cuiden”, expresó en un video difundido en sus redes sociales.

La jefa comunal también marcó que la custodia presidencial no estaba en duda, pero sí la seguridad de los asistentes. “El Presidente estará cuidado por la Casa Militar. Él mismo manifiesta que teme un atentado contra su vida, pero decide realizar un acto en un lugar completamente abierto”, cuestionó.

Fernández advirtió que “hoy no es un día para manifestarse, ni aunque estén con pancartas en los alrededores”, y vinculó el acto con la situación política que atraviesa el oficialismo nacional. “Cualquier hecho de violencia les va a servir para correr el foco del escándalo de las escuchas que involucran a Karina Milei”, señaló.

La intendenta denunció además que “se está ofreciendo dinero para asistir al acto”, aunque aclaró que la decisión final corresponde a cada persona. “Me parece gravísimo que se compre la voluntad de las personas”, enfatizó.

En su mensaje, Fernández volvió a insistir en que los vecinos se mantengan alejados: “Les pido por favor que no se acerquen al acto, porque no confío en estas personas. Si son capaces de reprimir jubilados o a personas con discapacidad, son capaces de inventar cualquier cosa”.