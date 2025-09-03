LLA organizó una guardia de 500 militantes para cuidar a Milei en Moreno

La Libertad Avanza dispuso un operativo propio de 500 militantes para garantizar la seguridad de Javier Milei durante el acto de cierre de campaña en Moreno, previsto para esta noche en el club Villa Ángela, en el barrio Trujui.

El dispositivo fue organizado por Ramón “Nene” Vera, dirigente local de LLA, luego de que el gobierno bonaerense advirtiera que no estaban dadas las condiciones de seguridad. La decisión se tomó tras los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora, donde una caravana libertaria terminó con piedrazos y la evacuación del Presidente y su hermana Karina Milei.

El Ministerio de Seguridad provincial calificó la locación como un “potrero con infraestructura precaria”, con calles anegadas, un único acceso para unas 10.000 personas y un “clima social hostil”. Por eso, la Casa Militar y las fuerzas federales (Policía Federal y Gendarmería) estarán a cargo de la custodia presidencial, mientras que la Policía bonaerense se limitará a tareas de tránsito y seguridad perimetral.

La tensión aumentó luego de que Machi Cabrera, referente del Frente Argentino Revolucionario, advirtiera en una entrevista que Milei no debería presentarse en Moreno. El Gobierno prepara una denuncia en su contra.

Pese a las críticas, los organizadores confían en que el acto se desarrollará sin incidentes. “¿Piedras? Acá no va a volar nada, ni una mosca”, aseguró un dirigente local.

El evento busca relanzar la campaña bonaerense de LLA bajo el lema “Kirchnerismo nunca más”, con la presencia de Milei, su hermana Karina y los candidatos de las ocho secciones electorales.