Así es el megaoperativo de seguridad en Moreno para el cierre de campaña de Javier Milei

Un amplio operativo de seguridad se desplegó este miércoles en Moreno con motivo del cierre de campaña de Javier Milei, presidente de La Libertad Avanza, previo a las elecciones legislativas bonaerenses del domingo. El acto se realizó en el Club Atlético Villa Ángela, con la presencia de cerca de diez mil personas.

El gobierno provincial destinó más de 700 efectivos bajo la coordinación del ministro de Seguridad, Javier Alonso, mientras que la custodia presidencial estuvo a cargo de Casa Militar y la Policía Federal Argentina, con apoyo de drones, camiones de Infantería y grupos especiales como la Superintendencia de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) y el Grupo de Prevención Motorizada (GPM).

La elección del club generó tensiones entre Provincia y Nación. Desde la cartera de Seguridad bonaerense advirtieron que la locación no contaba con la infraestructura adecuada para un evento de esta magnitud. Por su parte, la organización del acto acusó al gobierno de Axel Kicillof de intentar “extorsionar” para impedir la presencia del Presidente en el conurbano.

En el acto, Milei advirtió sobre una supuesta estrategia del kirchnerismo para afectar su plan económico y mencionó riesgos de manifestaciones violentas. Kicillof respondió responsabilizando al mandatario de cualquier incidente durante el evento.