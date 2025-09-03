Gobierno retrocede y deja sin efecto cinco decretos tras rechazo del Congreso

Tras el rechazo del Congreso, el Gobierno dio marcha atrás con las modificaciones impulsadas en Vialidad Nacional, el INTA y otros organismos, así como su intento de limitar el derecho a huelga. Las medidas habían sido implementadas mediante cinco decretos delegados, frenados por Diputados y Senado a fines de agosto.

Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 627 y 628, publicados este miércoles en el Boletín Oficial, restituye la vigencia de todas las normas previas derogadas o modificadas por los decretos 345/25, 351/25, 461/25, 462/25, 531/25, 571/25, 583/25, 584/25 y 585/25.

El Ejecutivo justificó la medida argumentando que busca garantizar la continuidad operativa de la Administración Pública y preservar principios de buena administración, juridicidad y simplificación administrativa.

Entre los decretos ahora dejados sin efecto se encuentran: