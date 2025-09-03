¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

CIERRE DE CAMPAÑA

Kicillof responsabiliza a Milei por posibles incidentes en Moreno

El gobernador bonaerense advirtió que hace responsable al Presidente de cualquier hecho de violencia durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza previo a las elecciones legislativas.

Por Redacción

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 18:00
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió este martes que hace responsable al presidente Javier Milei de cualquier hecho de violencia que pudiera producirse en Moreno durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza, previo a las elecciones legislativas del domingo.

Kicillof cuestionó la elección del Club Atlético Villa Ángela como lugar del acto, señalando que no cuenta con la infraestructura necesaria para albergar a cerca de 10.000 personas. Subrayó que la seguridad del Presidente está a cargo de Casa Militar y de las fuerzas federales, y criticó lo que calificó como “operativos provocadores” durante recorridas de la campaña en otras localidades.

El mandatario provincial vinculó la situación con los escándalos por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cuestionó la estrategia del Gobierno nacional: “En lugar de reconocer la realidad, recurren al miedo y al desorden como herramienta de comunicación. Nosotros responderemos defendiendo la democracia, con serenidad y responsabilidad”.

Kicillof también pidió a los vecinos de Moreno que no se acerquen al acto y llamó a expresarse a través del voto en lugar de la violencia, destacando que “el verdadero modo de poner un límite al autoritarismo y al desenfreno será en las urnas”.

