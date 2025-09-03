¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 03 de Septiembre, Neuquén, Argentina
CIERRE DE CAMPAÑA

Provincia cruzó a Bullrich por acusaciones sobre el acto de Milei

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, negó intentos de frenar el cierre de campaña y acusó a la funcionaria nacional de mentir y esconder información sobre denuncias de sobornos y aprietes a periodistas.

Por Redacción

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 18:29
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, criticó este miércoles a la funcionaria nacional Patricia Bullrich.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, criticó este miércoles a la funcionaria nacional Patricia Bullrich por sus declaraciones sobre el cierre de campaña de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. “Bullrich miente e intenta ensuciar la cancha. Como siempre, tiran la piedra y esconden la mano”, afirmó.

Alonso respondió a las acusaciones de Bullrich, que había asegurado que desde el entorno del gobernador Axel Kicillof se buscó “frenar el acto”. “El Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia actúan con profesionalismo, reconocido por todas las fuerzas policiales de la Argentina, incluidas las federales que usted intenta conducir con escaso éxito”, sostuvo.

El ministro también cuestionó a Bullrich por sus señalamientos sobre servicios de inteligencia extranjeros: “Ocúpese de aclarar lo que todavía debe y deje de esconder denuncias de sobornos, aprietes a periodistas y faltas graves al desarrollo democrático”.

Alonso concluyó con un llamado directo: “No intente darle lecciones al pueblo bonaerense y procure que su compañero de espacio, Espert, aclare sus vínculos con delincuentes. Dejen de mentir y de esconder”.

