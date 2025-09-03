Enfrentamiento entre libertarios y kirchneristas antes del cierre de campaña de Milei

Militantes de La Libertad Avanza y adherentes kirchneristas protagonizaron enfrentamientos en las afueras del club donde el presidente, Javier Milei, realizará el cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires.

Según testigos, los incidentes comenzaron cuando un grupo arrojó piedras contra quienes se dirigían al predio, generando empujones y momentos de tensión.

Ante la situación, se desplegó un megaoperativo de seguridad para garantizar el ingreso seguro de los participantes y preservar el orden en la zona.

El Presidente salió esta tarde desde la Quinta de Olivos y se espera que su discurso comience alrededor de las 20 horas.

La jornada electoral y de campaña se desarrolla en un clima de fuerte polarización, con la presencia de simpatizantes de distintos sectores políticos en las inmediaciones del club.