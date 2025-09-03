¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 03 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
EN MORENO

Enfrentamiento entre libertarios y kirchneristas antes del cierre de campaña de Milei

Empujones y piedras marcaron la previa del acto presidencial en el club donde el Presidente Javier Milei concluirá su campaña. La seguridad implementa un operativo masivo ante los incidentes.

 

Por Redacción

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 19:10
PUBLICIDAD
Según testigos, los incidentes comenzaron cuando un grupo arrojó piedras contra quienes se dirigían al predio, generando empujones y momentos de tensión.

Militantes de La Libertad Avanza y adherentes kirchneristas protagonizaron enfrentamientos en las afueras del club donde el presidente, Javier Milei, realizará el cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires.

Según testigos, los incidentes comenzaron cuando un grupo arrojó piedras contra quienes se dirigían al predio, generando empujones y momentos de tensión.

Ante la situación, se desplegó un megaoperativo de seguridad para garantizar el ingreso seguro de los participantes y preservar el orden en la zona.

El Presidente salió esta tarde desde la Quinta de Olivos y se espera que su discurso comience alrededor de las 20 horas.

La jornada electoral y de campaña se desarrolla en un clima de fuerte polarización, con la presencia de simpatizantes de distintos sectores políticos en las inmediaciones del club.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD