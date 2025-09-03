Incidentes en el acto de Milei: peleas, un botellazo a un periodista y piedras contra el auto presidencial

El cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno terminó en medio de incidentes. Este miércoles, en las inmediaciones del club Villa Ángela, donde el presidente Javier Milei encabezó el acto, se registraron peleas entre militantes, agresiones a la prensa y ataques a piedrazos contra el vehículo que trasladaba al jefe de Estado.

Desde el inicio de la jornada se percibió un clima de tensión entre simpatizantes libertarios, opositores y vecinos del barrio Villa Trujui, en un contexto marcado por los cruces entre la Nación y la Provincia sobre la seguridad del evento.

A las 18.40 se produjo la primera pelea, originada cuando un militante libertario le habría hecho un gesto discriminatorio a un hombre que pasaba por el lugar. La situación derivó en golpes de puño y empujones hasta que intervino Gendarmería Nacional para dispersar a los involucrados. El hecho, aunque breve, reflejó el clima hostil que rodeaba al acto, en el que se cruzaban consignas y acusaciones entre libertarios y opositores.

La escena más violenta ocurrió cerca de las 19.40, cuando el periodista Cristian Mercatante, ex participante del reality El Bar, recibió un botellazo en la cabeza mientras cubría el evento. “Estaba entrevistando a unas personas encapuchadas y, cuando me di vuelta, sentí el golpe. No vi quién fue. Estoy bien, ahora me voy a atender”, relató Mercatante con la cabeza ensangrentada.

Al finalizar el acto, durante la desconcentración, un grupo de personas arrojó piedras al auto que trasladaba a Milei . La comitiva presidencial logró retirarse, aunque los enfrentamientos continuaron en la zona, con insultos, corridas y la intervención de las fuerzas de seguridad.

La Policía Bonaerense disparó balas de goma y detuvo a algunos manifestantes para evitar que la situación se descontrolara por completo.

Cruces políticos y nuevas provocaciones

Las acusaciones cruzadas entre Nación y Provincia volvieron a quedar expuestas: mientras el Gobierno nacional defendió la decisión de hacer el cierre en un distrito adverso, desde la gestión de Axel Kicillof lo interpretaron como una provocación.

En paralelo, la diputada Lilia Lemoine grabó un video junto a militantes libertarios donde entonaban la consigna: “Kukas tira piedras”, en alusión a los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora a fines de agosto, cuando otra caravana de Milei también fue atacada a piedrazos.