El presidente, Javier Milei, encabeza el acto de La Libertad Avanza en Moreno, en el marco del cierre de campaña de cara a las elecciones de la Provincia de Buenos Aires que se realizarán el domingo 7 de septiembre.

En su discurso, Milei centró sus críticas en el kirchnerismo y el gobernador Axel Kicillof: “La única propuesta que tiene el kirchnerismo es romper el modelo de Milei. Hay que liberar a la provincia de esta secta kirchnerista”, afirmó.

El presidente aseguró que “ellos no creen en la gente ni en la democracia, porque se dieron cuenta que la gente ya no cree en ellos”, y advirtió que están dispuestos a hacer fraude en lo que sea, por lo que llamó a sus seguidores a defenderse a capa y espada. “Si nosotros no nos defendemos, se van a llevar puesta la Provincia”, enfatizó.

Milei también apuntó directamente al gobernador Kicillof, calificándolo como “un inútil esférico, lo miren por donde lo miren”, y denunció que el kirchnerismo intenta engañar al electorado: “Por cada uno de nosotros que se quede en casa, van a ir cinco de ellos”. Además, definió al Estado presente como “una estafa en favor de los políticos chorros” y acusó al kirchnerismo de generar ciudadanos de segunda.

En medio de un clima de tensión en la calle, el líder libertario llamó a votar este domingo: “Hay un empate técnico. Hay que ir a votar como si se definiera el futuro de la provincia este domingo, porque eso es lo que está en juego”. También recordó que, aunque la provincia “no era un paraíso, sí era un lugar donde se podía soñar con un futuro mejor”, todo cambió con la llegada del kirchnerismo.

El cierre del acto estuvo marcado por un tono simbólico y de color: “El domingo les vamos a pintar la cara de violeta. Les vamos a decir kirchnerismo nunca más. Qué linda se va a poner la provincia si la teñimos de violeta”, expresó Milei.

El presidente también agradeció a su militancia, a los jóvenes y a sus ministros, y destacó la labor de su hermana Karina Milei, responsable de la organización del partido: “Quiero agradecerle al jefe por organizar el partido, a pesar de las operetas”.

Con estas declaraciones, La Libertad Avanza busca polarizar la elección y movilizar a sus votantes para consolidar su estrategia en la provincia de Buenos Aires.