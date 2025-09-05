Nelson Castro, sobre la salud mental de Javier Milei: "Tiene un problema psíquico importante"

El periodista y médico Nelson Castro realizó este viernes un duro diagnóstico sobre la salud mental del presidente Javier Milei. Durante su columna en Radio Rivadavia, afirmó:

"Estamos frente a un presidente de la República, digo con toda responsabilidad, con un problema psíquico importante de comportamiento en cuanto a conducta".

Según Castro, esta situación impacta de forma directa en la gestión del Gobierno y contribuye a una pérdida de poder político.

El periodista argumentó que la negativa del Presidente a buscar acuerdos a pesar de gobernar en minoría es una muestra de estos comportamientos "ilógicos". Sostuvo que esta actitud tiene una consecuencia política directa: "Un gobierno que vive peleándose todo el tiempo y no tiene ninguna mayoría, es un gobierno con una fragilidad y una pérdida de poder político fenomenal".

Castro trazó un paralelismo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que "así como esto lo vivimos con Cristina, lo estamos viviendo hoy", y agregó que existe una "relación patológica entre el presidente de la República y su hermana" que también pesa en la gestión.

Finalmente, el conductor evocó la figura de Winston Churchill y las revelaciones que hizo su médico tras su muerte, para advertir sobre los riesgos de la situación actual y la posibilidad de que en el futuro la sociedad se pregunte: "¿en manos de quién estuvimos?". Aseguró que esta preocupación ya comienza a instalarse "en el mundo de los negocios y en el mundo de las finanzas".