En Buenos Aires: el sistema de inteligencia artificial modificó la asignación de escuelas

La Justicia Electoral bonaerense aplicó un sistema de Inteligencia Artificial (IA) para reasignar centros de votación y garantizar que los electores puedan sufragar más cerca de sus domicilios.

La modificación del padrón es masiva y alcanza a casi toda la provincia, siendo La Matanza el único distrito que mantiene los mismos lugares de 2023. Según informaron fuentes oficiales, esto obliga a que todos los electores de la Primera Sección, incluyendo Tres de Febrero, y otros municipios afectados verifiquen obligatoriamente dónde votan, ya que la escuela asignada en la última elección ya no es válida.

Dónde voto en la provincia de Buenos Aires: consultá el padrón para las elecciones del 7 de septiembre

Paso a paso: cómo consultar el nuevo padrón

La consulta del padrón definitivo se realiza de manera online y toma solo unos segundos. Los votantes deben ingresar al sitio web oficial de la Junta Electoral bonaerense: juntaelectoral.gba.gov.ar.

Una vez allí, solo se requiere ingresar el número de DNI y el género (tal como figura en el documento). El sistema mostrará de inmediato:

La nueva escuela

La dirección exacta

El número de mesa

El orden correspondiente

Quienes no figuren en el listado pueden reclamar al correo: juntaelectoral@juntaelectoral.gba.gov.ar.

Es importante recordar que esta elección provincial, donde se renuevan legisladores y concejales, se realiza con la tradicional boleta sábana de papel (partidaria). La nueva Boleta Única de Papel (BUP) se estrenará recién en las elecciones nacionales del 26 de octubre.