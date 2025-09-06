El padrón cambió por la IA en varios distritos

Este domingo 7 de septiembre se vota en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, a pocas horas del inicio de los comicios, se conoció que los votantes de varios distritos bonaerenses deberán chequear obligatoriamente el padrón electoral. Esto se debe a que el lugar de votación fue modificado gracias a una reorganización masiva mediante Inteligencia Artificial (IA) impulsada por la Justicia Electoral bonaerense.

El objetivo del cambio fue asignar a los electores escuelas más cercanas a sus domicilios reales. Según supo la agencia Noticias Argentinas, la medida afectó a toda la provincia, con la única y exclusiva excepción de La Matanza. Por lo tanto, es casi seguro que la escuela asignada en 2023 ya no es la correcta.

El paso a paso para consultar la nueva mesa

La Junta Electoral provincial ya habilitó el padrón definitivo. La consulta, que es obligatoria para evitar confusiones, debe hacerse en el sitio web oficial: juntaelectoral.gba.gov.ar.

El sistema requiere el número de DNI, la selección del género (como figura en el documento) y una validación "captcha". Al instante, informará la nueva escuela asignada, la dirección de la misma, la mesa y el número de orden. Si el elector no figura, debe contactarse al mail juntaelectoral@juntaelectoral.gba.gov.ar.