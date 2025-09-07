Ausentismo en elecciones: la baja participación preocupa a Milei y Kicillof

En un año atravesado por la disputa electoral, nueve provincias ya pasaron por las urnas: Ciudad de Buenos Aires, Salta, San Luis, Chaco, Jujuy, Misiones, Formosa, Santa Fe y Corrientes. El denominador común en todas fue el mismo: una participación menor a la esperada, que se movió entre el 46% y el 65%.

El promedio general se ubicó en 58%, lo que implica 19 puntos por debajo de la media histórica de las elecciones de medio término, que suele rondar el 77%. El mejor desempeño lo tuvo Formosa, con un 65,8% de concurrencia, cifra que de todos modos quedó lejos de lo habitual. El dato genera preocupación tanto en el oficialismo como en la oposición, a las puertas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires de este domingo.

Con ese antecedente, Axel Kicillof y Javier Milei coincidieron en los últimos días en un mismo pedido: que la ciudadanía se acerque a votar. Aunque sus intereses son distintos, ambos necesitan mostrar fortaleza en las urnas en un escenario en el que se anticipa un resultado ajustado.