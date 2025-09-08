Francos reconoce fallas y llama a revisar la estrategia del Gobierno

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció este lunes que, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno debe “hacer autocrítica y ver en qué fallamos”, especialmente porque “los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”.

En declaraciones radiales, el funcionario explicó que existe una brecha entre los logros económicos que exhibe la administración y la percepción ciudadana, lo que genera desconfianza: “Podemos decir que la economía en lo macro está creciendo al 7 u 8%, pero eso todavía no llega al metro cuadrado de la gente, y es importante que llegue”, subrayó.

Pese al traspié en las urnas, Francos sostuvo que el Gobierno sigue convencido de que el equilibrio fiscal es la base del crecimiento, aunque admitió que es necesario avanzar en cómo trasladar esos resultados a la vida cotidiana: “El paso de la macro a la micro es muy importante”, señaló.

De cara a las elecciones de octubre, el jefe de Gabinete aseguró que el oficialismo buscará “lograr un triunfo nacional que permita tener los legisladores necesarios para avanzar con las reformas”. Entre las iniciativas pendientes, mencionó la laboral y la tributaria, a las que definió como claves para mejorar la competitividad empresarial.

Francos también hizo referencia al déficit fiscal heredado en 2023, que alcanzó los 15 puntos del PBI, y lo calificó como “un tema grave” que obligó al Gobierno a tomar decisiones difíciles: “Intentamos solucionarlo rápidamente, pero para eso hubo que desatender algunos temas que preocupan a la gente”.

En la misma línea, respaldó el mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, quien anoche ratificó que no habrá cambios en la política económica. Según Francos, la prioridad es “sostener el equilibrio fiscal y la política cambiaria” para evitar un rebrote inflacionario: “Si no, volvemos a lo mismo: que todo se vaya a precios. Y la inflación es justamente el logro más importante que ha conseguido este Gobierno”, afirmó.