Martes 09 de Septiembre, Neuquén, Argentina
ECONOMÍA

Tras el respaldo del FMI, Milei asegura que el dólar seguirá bajo el esquema de bandas

“No nos moveremos del plan”, dijo el Presidente. El FMI destacó el compromiso de Argentina con el marco fiscal y monetario.

Por Redacción

Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 19:03
El Presidente enfatizó que no se modificarán los lineamientos del programa económico.

Tras el reciente pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente, Javier Milei, confirmó que su gobierno mantendrá sin cambios el esquema de bandas cambiarias y el resto del programa económico. “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico”, afirmó el mandatario a través de sus redes sociales.

El mensaje del FMI, difundido por la vocera Julie Kozack, subrayó que el organismo trabajará junto a las autoridades argentinas “en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”. Además, destacó el apoyo al compromiso de mantener la sostenibilidad del marco cambiario y monetario, así como la adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación.

Se trata del primer pronunciamiento del Fondo desde que el Tesoro comenzó a intervenir en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para contener la suba del dólar, en un contexto marcado por menor ingreso de divisas del sector agropecuario y una creciente demanda de cobertura por parte de empresas y particulares.

Minutos después del aval del FMI, Milei ratificó los ejes de su política económica en X: “Primero, equilibrio fiscal; segundo, mercado monetario ajustado; y tercero, lo cambiario. Se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”, aseguró.

