El Servicio de Cambio Climático de Copérnico (C3S) de la Unión Europea reveló que el año 2025 fue el tercero más cálido jamás registrado a nivel mundial. Según los datos de la serie histórica, la temperatura media global se situó apenas 0,01 grados por debajo de la marca de 2023 y a 0,13 grados del récord absoluto establecido en 2024.

Este nuevo informe subraya que los últimos tres años (2023, 2024 y 2025) representan el trienio con las temperaturas más elevadas desde que existen registros fiables, consolidando una tendencia de calentamiento acelerado que preocupa a la comunidad científica internacional.

Destacan que si bien 2025 no superó el máximo histórico de 2024, la diferencia mínima entre ambos muestra que la variabilidad natural de los ciclos como El Niño y La Niña está siendo superada por el forzamiento climático de origen antropogénico.

Récord actual: 2024 sigue liderando el ranking.

Segundo puesto: 2023, con una diferencia marginal respecto al año pasado.

Tercer puesto: 2025, manteniendo la anomalía térmica por encima de los límites de seguridad sugeridos en el Acuerdo de París.

A partir de estos datos, los responsables de Copérnico destacaron que 2025 estuvo marcado por fenómenos meteorológicos extremos, incluyendo olas de calor marítimas prolongadas y precipitaciones intensas en diversas regiones del planeta.

"El hecho de que 2025 sea el tercer año más caluroso, incluso sin la influencia plena de un evento de El Niño tan fuerte como el de 2024, es un testimonio de la inercia del calentamiento global".

El informe concluye que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo la única vía para frenar el aumento sistemático de estas anomalías térmicas que amenazan la biodiversidad y la seguridad alimentaria global.