El camino de recuperación de Catalina Marifil, la nena atropellada por un móvil policial en Plottier, sumó en las últimas horas un capítulo fundamental. La niña, de 9 años, fue trasladada al Instituto Fleni de Escobar, un centro de referencia nacional en rehabilitación neurológica, donde comenzó un proceso terapéutico intensivo orientado a estimular sus funciones cognitivas y motoras.

El cambio de institución no es un dato menor: marca el inicio de una etapa distinta, enfocada específicamente en la rehabilitación multidisciplinaria, luego de semanas de atención médica tras el accidente vial ocurrido en el barrio Los Álamos de Plottier, cuando Catalina fue atropellada por un móvil policial.

Desde el entorno familiar explicaron que el nuevo abordaje incluye kinesiología y rehabilitación neurocognitiva, con un plan diseñado para acompañar los tiempos propios de la paciente. “Catalina va al mando del barco y nosotros la seguimos”, expresó Esteban, su papá, al describir un proceso donde cada reacción, cada estímulo y cada respuesta cuentan.

Uno de los pilares del tratamiento es la presencia permanente de la familia. Los profesionales remarcaron que la niña responde positivamente a las voces conocidas y al contacto cercano, por lo que el acompañamiento de sus padres forma parte del esquema terapéutico.

Si bien no existen plazos establecidos para el alta ni para un eventual regreso a Neuquén, los especialistas fueron claros: la evolución dependerá exclusivamente de cómo Catalina responda a las terapias. “El cerebro no tiene tiempos exactos, no es un proceso lineal”, señaló el padre, sintetizando la mezcla de incertidumbre y esperanza que atraviesa a la familia.

Mientras tanto, el acompañamiento de la comunidad de Plottier y de distintos puntos de la región sigue siendo un sostén clave. Mensajes, cadenas de oración y gestos solidarios se multiplican, reflejando el impacto que el caso tuvo en la sociedad neuquina.

En paralelo, la causa judicial por el siniestro vial continúa su curso en la Justicia provincial, con el objetivo de determinar responsabilidades. Pero hoy, para la familia, el centro de la escena está puesto en otro lugar: en cada pequeño avance, en cada estímulo, y en la convicción de que este nuevo paso en el Fleni abre una puerta a la recuperación