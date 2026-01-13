Si hay algo que tenemos de sobra es huevos, los argentinos. Esto, que podría tomarse como una analogía de las actitudes humanas, es simplemente una realidad: el país en el que vivimos no solo es el principal productor de huevos a nivel mundial, sino que nosotros, sus habitantes, tenemos el consumo per cápita más grande, alrededor de 398 huevos por persona, al año.

El dato está orgullosamente mostrado en el “Informe Productivo 2025” de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), y reafirma el concepto de que ha habido tanto “un sostenido cambio de la dieta” de los argentinos, como también “un repunte en la producción”.

Los 398 huevos promedio que cada argentino consume al año implican 35 huevos más que lo que se consumía en 2024. Hay que tener en cuenta que casi toda la producción de huevos -323 millones de unidades- se destina al mercado local, y muy poco se exporta.

En 2025 la producción subió 8,82%, al alcanzar 18.970 millones de huevos. En el país se producen 533 huevos por segundo. El parque productivo subió casi 9%, al pasar de 57,7 millones de gallinas ponedoras en 2024, a 62,7 millones el año pasado.