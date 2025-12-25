El Gobierno de Javier Milei busca aprobar este viernes en el Senado el Presupuesto 2026, el primero elaborado íntegramente por la actual gestión. El proyecto fija metas ambiciosas de crecimiento, superávit fiscal y control de la inflación, con un esquema que mantiene el rumbo de ajuste, pero destina la mayor parte de los recursos a gastos sociales.

Según el texto oficial, el Presupuesto prevé un crecimiento de la economía del 5% del PBI y un superávit fiscal del 1,5%, con un resultado primario estimado en 2,7 billones de pesos. En materia de precios, el Gobierno proyecta una inflación anual del 10,4% para 2026, con una variación interanual del 14%.

Uno de los puntos centrales es que el 85% de los recursos totales estarán destinados a gastos sociales, con un fuerte peso de las jubilaciones, que concentrarán 65,7 billones de pesos. Además, se asignan 4,8 billones de pesos a las Universidades Nacionales, aunque la principal incógnita política sigue siendo si el oficialismo logrará mantener la derogación del 6% de financiamiento docente para educación, uno de los aspectos más cuestionados del proyecto.

En términos macroeconómicos, el Presupuesto calcula recursos por 148,2 billones de pesos y un gasto total de 148 billones, sosteniendo el equilibrio fiscal. También establece que el Tesoro Nacional no podrá financiarse con el Banco Central, reafirmando uno de los pilares del programa económico libertario.

El texto mantiene el sistema de bandas cambiarias y proyecta un dólar más alto que el previsto en el Presupuesto anterior, que lo ubicaba en 1.423 pesos para diciembre de 2026. A su vez, se estima un aumento del consumo privado del 4,9%, mientras que el consumo público crecería un 4,5%. Las inversiones mostrarían un alza del 9,4%, acompañadas por un incremento del 10,6% en las exportaciones y del 11,1% en las importaciones.

En el plano político, el oficialismo tiene asegurada la aprobación en general gracias al respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, bloques provinciales y cuatro senadores peronistas, mientras que la mayoría del bloque justicialista votará en contra. Con ese escenario, el Gobierno confía en convertir en ley un Presupuesto que busca consolidar el superávit fiscal, la desaceleración inflacionaria y la reactivación económica en 2026.