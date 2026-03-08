La reciente liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo reavivó el reclamo por otro ciudadano que continúa detenido en Venezuela. En las últimas horas, María Alexandra Gómez -pareja del gendarme- lanzó un pedido urgente por la libertad de Germán Giuliani y denunció la situación que atraviesan los presos políticos en ese país.

A través de sus redes sociales, Gómez compartió un mensaje cargado de emoción y exigió que se termine con lo que calificó como detenciones arbitrarias, además de visibilizar el sufrimiento que atraviesan las familias de quienes aún permanecen privados de su libertad.

“Falta Germán en su casa”, expresó en su publicación, donde también describió el impacto que la situación genera en el entorno del argentino detenido. Según relató, la familia de Giuliani -integrada mayormente por mujeres- lleva meses enfrentando una angustia permanente mientras esperan su liberación.

El mensaje tuvo un fuerte peso simbólico, ya que proviene de alguien que atravesó una experiencia similar. Su pareja, Nahuel Gallo, estuvo detenido durante más de un año en Venezuela hasta que finalmente fue liberado recientemente tras una intensa presión diplomática y mediática.

En su publicación, Gómez también difundió un video grabado por la esposa de Giuliani con el objetivo de amplificar el reclamo y generar mayor conciencia pública sobre la situación que atraviesan quienes permanecen encarcelados.

“Esto tiene que acabar. El dolor que se siente es indescriptible”, sostuvo, al tiempo que reclamó que la situación sea abordada con urgencia por la comunidad internacional.

Germán Giuliani es un abogado argentino que fue detenido en Venezuela en mayo de 2025, luego de haber viajado al país por motivos laborales vinculados a asesoramientos comerciales.

Desde entonces, su familia denuncia irregularidades en el proceso judicial y falta de información clara sobre su situación. De acuerdo con los testimonios difundidos por su entorno, el letrado llegó a permanecer incomunicado durante semanas y recién meses después pudo establecer un breve contacto telefónico con su familia.

Tras la liberación de Gallo, Giuliani se convirtió en el único argentino que continúa detenido en Venezuela, lo que incrementó la presión para que se avance en gestiones diplomáticas que permitan su regreso al país.

Mientras tanto, su familia mantiene una campaña constante para visibilizar el caso y exigir que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos extranjeros detenidos en el marco de la crisis política que atraviesa el país caribeño.

El reclamo de Gómez se suma ahora a esa presión pública, con un mensaje claro: que la liberación de Gallo no sea el final del reclamo, sino el inicio de una solución para quienes aún siguen presos.