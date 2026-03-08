El Gobierno nacional difundió un video oficial por el Día Internacional de la Mujer que generó fuerte polémica al calificar al feminismo institucional como una “estafa” y cuestionar el funcionamiento del antiguo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

La pieza audiovisual, publicada desde la Casa Rosada en el marco del 8 de marzo, plantea una crítica directa a las políticas de género impulsadas por administraciones anteriores y sostiene que durante años se construyó una estructura estatal que no resolvió los problemas reales de las mujeres.

En el mensaje, el oficialismo afirma que una causa legítima terminó transformándose en una herramienta de militancia política, y ubica en 2019 el inicio de una etapa en la que -según la narrativa del video- se produjo un uso indebido de recursos públicos.

“Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria”, señala la locución del material difundido por el Gobierno, donde se acusa a las políticas de género de haber beneficiado a una minoría vinculada a la militancia política mientras la situación económica y social del país se deterioraba.

El video también vincula el deterioro del poder adquisitivo con el impacto que la inflación tuvo sobre las mujeres, planteando que el problema principal no fue la falta de políticas simbólicas sino las condiciones económicas que afectaron a la población.

Desde esa perspectiva, el mensaje oficial propone un cambio de enfoque basado en la igualdad ante la ley, la libertad económica y el equilibrio fiscal como pilares para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

“El rumbo es claro: igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para terminar con la inflación que golpea primero a los sectores más vulnerables”, sostiene el relato del video, que presenta la estabilidad económica como el camino para garantizar oportunidades reales.

En ese marco, el Gobierno ratifica su decisión de desmantelar estructuras estatales vinculadas a las políticas de género, al considerar que no cumplieron con los objetivos para los que fueron creadas.

Según el planteo oficial, el verdadero reconocimiento a las mujeres no pasa por ampliar organismos públicos, sino por construir un contexto donde cada persona pueda progresar a partir de su propio esfuerzo en un entorno de libertad.

“El verdadero homenaje a las mujeres no es multiplicar estructuras políticas inútiles que nunca dieron resultados”, concluye el video, que cerró la jornada del 8 de marzo con un mensaje que marca un fuerte contraste ideológico con las consignas tradicionales del movimiento feminista en la Argentina.