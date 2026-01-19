El Banco Central volvió a comprar dólares este lunes y extendió su racha positiva en el mercado cambiario. Con una adquisición de US$21 millones, la autoridad monetaria alcanzó once jornadas consecutivas con saldo comprador y ya acumula más de US$700 millones en lo que va de enero, en el marco de la nueva etapa del esquema de bandas cambiarias.

Con estas operaciones, el total comprado por el BCRA asciende a US$708 millones en lo que va del año. Al mismo tiempo, las reservas brutas se ubicaron en US$44.808 millones, lo que representa un incremento de US$442 millones desde el 9 de enero, pese a los pagos realizados por vencimientos de deuda durante ese período.

Las compras se realizaron dentro del nuevo esquema cambiario puesto en marcha por el Gobierno, que habilita al Banco Central a intervenir de manera acotada en el mercado. La entidad que conduce Santiago Bausili había anticipado que su participación representaría hasta el 5% del volumen diario operado. Sin embargo, en la jornada del lunes, cuando se negociaron US$190,7 millones, la intervención del BCRA superó ese porcentaje de referencia.

Desde el Fondo Monetario Internacional observaron de manera positiva este proceso. La vocera del organismo, Julie Kozack, destacó días atrás que la acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado y consideró que este esfuerzo resulta clave para mejorar las perspectivas de acceso de la Argentina a los mercados internacionales de capital. Además, subrayó que la continuidad y profundización del programa económico será determinante para consolidar la estabilidad.

El actual esquema cambiario entró en vigencia el 2 de enero y tiene como ejes centrales la ampliación de las bandas dentro de las cuales flota el dólar y un programa específico de acumulación de reservas. A diferencia del esquema anterior, los límites de la banda ya no se ajustan de manera automática al 1% mensual, sino que ahora lo hacen siguiendo el ritmo de la inflación, con un rezago de dos meses.

Durante enero, el tipo de cambio se ajusta a un ritmo del 2,5%, mientras que el techo de la banda, que a fines de diciembre se ubicaba en $1.526,09, llegará a $1.564 hacia el cierre del mes. En febrero, los límites volverán a modificarse de acuerdo con el último dato de inflación informado por el Indec, que fue del 2,8% en diciembre.

El mecanismo establece que las bandas se actualizan de forma diaria y progresiva hasta completar, al final de cada mes, el ajuste correspondiente a la inflación registrada. En este contexto, el Banco Central está habilitado a comprar hasta el 5% de los dólares que se negocian diariamente, aunque también puede realizar compras en bloque por montos mayores, como ocurrió en algunas de las jornadas recientes.