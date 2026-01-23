El Banco Central llevó un mensaje directo a los grandes inversores del mundo y buscó despejar dudas sobre el rumbo económico de la Argentina. En una presentación realizada en Londres, la autoridad monetaria aseguró que el país avanzará con las reformas estructurales y que la inflación seguirá bajando durante 2026, con proyecciones que incluso la ubican en los niveles más bajos de los últimos 16 años.

La exposición estuvo a cargo del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, quien afirmó que la economía logró dejar atrás la incertidumbre previa a las elecciones legislativas y que el proceso de normalización financiera ya está en marcha, sin recurrir a medidas de emergencia. En ese marco, destacó que el Banco Central ordenó la política monetaria, eliminó mecanismos automáticos de liquidez y dejó que el mercado defina las tasas de interés.

Según explicó, el organismo ingresó en una nueva etapa del programa económico que combina reformas, acumulación de reservas y mayor circulación de dinero. La previsión oficial es que la base monetaria crezca hacia fines de 2026, impulsada principalmente por compras de dólares en el mercado oficial, que podrían alcanzar hasta US$10.000 millones, con margen para ampliarse si aumenta la demanda de pesos.

Werning también sostuvo que, pese a algunos momentos de tensión financiera, la inflación se mantuvo controlada y las expectativas privadas siguen estables. Incluso, remarcó que distintos relevamientos anticipan que el índice podría perforar en 2026 los registros más bajos desde hace más de una década.

Otro punto clave del mensaje fue el esquema cambiario. El BCRA defendió el sistema de bandas móviles ajustadas por inflación y aseguró que, tras el proceso electoral, tanto el dólar como los contratos futuros volvieron a ubicarse dentro de los márgenes previstos, lo que fue leído como una señal de mayor previsibilidad y confianza.

En cuanto al frente externo, el Banco Central destacó que las reservas brutas se encuentran en niveles récord, mientras que la deuda del Tesoro cayó a mínimos históricos, con una reducción significativa del peso de los acreedores privados sobre el PBI.

Por último, el funcionario subrayó que el plan económico se apoya en una agenda de fondo que incluye disciplina fiscal, fin del financiamiento monetario, reformas laborales, desregulación y estímulos a la inversión, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar las bases de un crecimiento sostenido.