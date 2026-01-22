El verano vuelve a subir la apuesta en la Ciudad de Buenos Aires y el calor promete no dar respiro. El pronóstico oficial anticipa una ola de calor que se extenderá durante varios días, con temperaturas que superarán los 33 grados y un pico térmico que rozará los 35°, convirtiendo a la próxima semana en una de las más agobiantes del mes.

Según las previsiones, el golpe de calor comenzará a sentirse con fuerza desde este viernes, cuando la temperatura máxima llegará a los 33 grados y marcará el inicio de una seguidilla de jornadas sofocantes.

El termómetro seguirá en alza durante el fin de semana, con mínimas elevadas y máximas que rondarán los 34°, un combo que hará que el calor se sienta incluso durante la noche. El sábado y el domingo mantendrán valores extremos para esta época, con aire pesado, cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento que no alcanzarán para aliviar la sensación térmica. El lunes repetirá el mismo patrón, con temperaturas altas desde la mañana y un ambiente cada vez más cargado en horas de la tarde.

El punto máximo llegará el martes, cuando se espera que la temperatura alcance los 35 grados, convirtiéndose en el día más caluroso de la semana. Con mínimas que no bajarán de los 26°, el calor será constante y sostenido, un escenario típico de ola de calor que impacta de lleno en la vida cotidiana.

Recién hacia el miércoles comenzaría un leve alivio, con un descenso moderado de la temperatura. Aunque el calor no desaparecerá por completo, las máximas rondarán los 30° y marcarán el inicio de condiciones algo más soportables tras varios días de calor intenso.

Mientras tanto, la recomendación es clara: hidratarse bien, evitar la exposición al sol en las horas pico y extremar los cuidados, especialmente en personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas.