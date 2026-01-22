Su salida se da en un contexto de gestión con cambios de política interna y discusiones sobre el rol de la UIF en causas judiciales complejas, y se oficializará en las próximas horas, según fuentes gubernamentales.

Paul Starc, quien se desempeñaba como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), presentó su renuncia al cargo este jueves, un año después de su designación formal en el organismo encargado de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La salida del funcionario se oficializará a lo largo de la jornada con un comunicado del Gobierno nacional, confirmaron a La Nación fuentes oficiales.

Starc, de 61 años, había asumido la titularidad de la UIF en enero de 2025 tras la salida de su antecesor, Ignacio Yacobucci, quien había enfrentado fuertes cuestionamientos internos por su gestión y gastos relacionados con viajes al exterior, así como desacuerdos con las políticas del Ministerio de Justicia.

La designación de Paul Starc fue formalizada más tarde ese mismo año mediante el Decreto 256/2025, firmado por el presidente de la Nación y el ministro de Justicia, tras una audiencia pública para evaluar su designación.

Perfil profesional

Starc es abogado y fiscal federal con una extensa trayectoria en el sistema judicial argentino, particularmente en causas complejas. Antes de su llegada a la UIF, ejerció como Fiscal Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero y ocupó diversos cargos en la administración de justicia y en áreas de investigación penal.

Durante su gestión al frente del organismo antilavado, también viajó a Estados Unidos para intercambiar información con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sobre investigaciones transnacionales, como el caso de presunto lavado de activos vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Cambios en la política de la UIF

La llegada de Starc al organismo implicó modificaciones en la política interna de la UIF, incluyendo un giro respecto al rol del organismo en causas judiciales emblemáticas relacionadas con corrupción y lavado de dinero. Bajo su gestión, la UIF dejó de presentarse como querellante en varias causas de alto perfil, lo que generó críticas y debates en ámbitos judiciales y políticos.

La salida de Starc se produce en medio de un contexto en el que el Gobierno ha promovido cambios en la orientación del organismo, acentuando su función de análisis y prevención, y tratando de ajustarla a su visión estratégica de lucha contra delitos económicos.

Quién reemplazará a Starc

Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado públicamente el nombre de su sucesor en la UIF. La renuncia será formalizada por autoridad gubernamental en las próximas horas y se espera que el Poder Ejecutivo anuncie el nuevo presidente del organismo antilavado en breve.