El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires resolvió inhabilitar para conducir a los dos conductores involucrados en el grave accidente ocurrido en Pinamar, en el que resultó gravemente herido Bastian, un nene de 8 años. La medida se conoció tras trascender que ambos dieron positivo en los test de alcoholemia realizados tras el siniestro.

La sanción alcanza a Noemí Quirós, quien manejaba el UTV en el que viajaba el niño junto a su familia, y a Manuel Molinari, conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que impactó de frente contra ese vehículo en la zona de médanos conocida como La Frontera. La resolución fue dispuesta el 20 de enero por la Subsecretaría de Políticas de Seguridad Vial, dependiente del ministerio que conduce Martín Marinucci.

Desde la cartera bonaerense explicaron que la decisión se basó en la realización de maniobras imprudentes que implicaron un riesgo concreto para terceros. En el documento oficial se advierte que este tipo de conductas representan un peligro real y relevante para la seguridad vial y la vida de las personas.

La situación de los conductores se agravó luego de conocerse los resultados de las pericias toxicológicas, que confirmaron la presencia de alcohol en sangre en ambos casos. Los análisis se realizaron en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, a partir de muestras tomadas tras el accidente y preservadas bajo una estricta cadena de custodia.

Según los resultados incorporados a la causa judicial, Quirós registró una alcoholemia de 0,41 gramos por litro de sangre, mientras que Molinari dio 0,25. Ambos valores superan el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la normativa de alcohol cero al volante.

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero y tuvo consecuencias devastadoras para el niño. Tras el impacto, Bastian fue trasladado a un hospital local, donde fue sometido a dos cirugías de urgencia. Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos resolvieron su derivación en helicóptero sanitario al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Allí fue intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades.

El último parte médico oficial informó que el sábado fue sometido a una sexta operación, que incluyó una fijación cervical y una traqueotomía. Actualmente, el niño permanece internado en terapia intensiva, con estado clínico estable y bajo monitoreo permanente del equipo médico.