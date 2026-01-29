El Gobierno de Chubut pondrá en marcha un plan de infraestructura que consiste en la construcción de 73 viviendas para las familias afectadas por los incendios -que golpean hace semanas- en la Provincia, que afectaron particularmente a la región de la Comarca Andina, la cual contempla las localidades de Epuyén, El Hoyo y Cholila.

De acuerdo a la información que trascendió, se trata de una inversión por parte de la Provincia de $3.500 millones, en tanto que el objetivo será dar respuestas concretas a las personas damnificadas por los incendios forestales que se desataron hace varias semanas en la región y que, en algunos sectores del territorio, aun continúan activos.



El gobernador Ignacio Torres expresó al respecto: “Estas casas son posibles gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes de la Provincia, en un momento en el que la cordillera necesita el acompañamiento y la solidaridad de cada uno de los chubutenses”, mientras que mencionó la importancia de la declaración de Emergencia Ígnea a nivel nacional “porque el verano sigue, no estamos exentos de nuevos incendios y necesitamos, en toda la región patagónica, recursos y herramientas que nos permitan seguir garantizando la seguridad de cada chubutense”.



Torres dijo que el plan “representa una respuesta inmediata a la principal necesidad de las familias que vieron sus hogares afectados” y aclaró que, con funcionarios del Gabinete en territorio, “seguimos relevando la situación particular de cada damnificado”.



En Epuyén, la iniciativa provincial prevé un aporte económico de $2.736.000.000 para la construcción de 57 viviendas. Para la localidad de El Hoyo, el acompañamiento comprende una asistencia de $596.284.065 destinado a la construcción de 13 nuevas casas. En lo que refiere a Cholila, el respaldo prevé un desembolso de más de $150.000.000 para la edificación de dos nuevas viviendas y la compra de materiales de construcción para la familia Rosales.



Las viviendas contarán con red de agua fría y caliente, artefactos sanitarios, griferías, salamandra y cocina, entre otras cosas.



