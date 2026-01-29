¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 29 de Enero, Neuquén, Argentina
INCENDIOS EN LA PATAGONIA

Chubut construirá más de 70 viviendas para las familias afectadas en la Comarca Andina

Se trata de un plan que pondrá en marcha el Gobierno de Ignacio Torres para brindar soluciones habitacionales a las familias que perdieron sus casas producto de los incendios forestales en la región.

Por Redacción

Jueves, 29 de enero de 2026 a las 09:43
El Gobierno de Chubut pondrá en marcha un plan de infraestructura que consiste en la construcción de 73 viviendas para las familias afectadas por los incendios -que golpean hace semanas- en la Provincia, que afectaron particularmente a la región de la Comarca Andina, la cual contempla las localidades de Epuyén, El Hoyo y Cholila.

De acuerdo a la información que trascendió, se trata de una inversión por parte de la Provincia de $3.500 millones, en tanto que el objetivo será dar respuestas concretas a las personas damnificadas por los incendios forestales que se desataron hace varias semanas en la región y que, en algunos sectores del territorio, aun continúan activos.


El gobernador Ignacio Torres expresó al respecto: “Estas casas son posibles gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes de la Provincia, en un momento en el que la cordillera necesita el acompañamiento y la solidaridad de cada uno de los chubutenses”, mientras que mencionó la importancia de la declaración de Emergencia Ígnea a nivel nacional “porque el verano sigue, no estamos exentos de nuevos incendios y necesitamos, en toda la región patagónica, recursos y herramientas que nos permitan seguir garantizando la seguridad de cada chubutense”.


Torres dijo que el plan “representa una respuesta inmediata a la principal necesidad de las familias que vieron sus hogares afectados” y aclaró que, con funcionarios del Gabinete en territorio, “seguimos relevando la situación particular de cada damnificado”.


En Epuyén, la iniciativa provincial prevé un aporte económico de $2.736.000.000 para la construcción de 57 viviendas. Para la localidad de El Hoyo, el acompañamiento comprende una asistencia de $596.284.065 destinado a la construcción de 13 nuevas casas. En lo que refiere a Cholila, el respaldo prevé un desembolso de más de $150.000.000 para la edificación de dos nuevas viviendas y la compra de materiales de construcción para la familia Rosales.


Las viviendas contarán con red de agua fría y caliente, artefactos sanitarios, griferías, salamandra y cocina, entre otras cosas.


 

