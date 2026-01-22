El estado de salud de Bastian continúa siendo crítico tras el grave accidente ocurrido en Pinamar. El último parte médico difundido por el Ministerio de Salud bonaerense confirmó que el niño de 8 años presenta lesiones cerebrales y cervicales severas, producto del fuerte traumatismo sufrido en el choque del pasado 12 de enero.

El menor permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, bajo pronóstico reservado y con seguimiento permanente por equipos especializados.

Según se informó oficialmente, durante la jornada del martes los médicos intentaron retirar de manera programada la asistencia respiratoria para evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios. Sin embargo, no se registró respiración espontánea, lo que obligó a retomar el soporte ventilatorio. Ante este cuadro, se resolvió realizar una interconsulta para avanzar con una traqueotomía, con el objetivo de garantizar una vía aérea más segura y estable.

Más tarde, nuevos estudios de resonancia magnética en cerebro y columna cervical confirmaron la gravedad de las lesiones. Desde el hospital detallaron que el niño continúa con inmovilización cervical y bajo control estricto de los servicios de neurocirugía, neurología y terapia intensiva.

El parte médico reiteró que Bastian permanece con asistencia respiratoria mecánica, en plan de traqueostomía, y que su evolución sigue siendo monitoreada minuto a minuto. Las autoridades sanitarias insistieron en que el cuadro es delicado y que el pronóstico continúa siendo reservado.