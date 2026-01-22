Un choque múltiple se registró este jueves por la tarde en el barrio porteño de Palermo, cuando el chofer de un colectivo se desmayó mientras manejaba y terminó impactando contra varios vehículos que estaban estacionados. El siniestro dejó siete personas heridas y provocó un importante colapso de tránsito en la zona.

El hecho ocurrió sobre avenida Córdoba al 5600, entre las calles Fitz Roy y Humboldt, donde un colectivo de la línea 168 perdió el control mientras circulaba por el segundo carril. Según las primeras reconstrucciones, el conductor se descompensó, chocó contra un auto detenido y se produjo un efecto dominó que involucró a otros vehículos.

Tras el primer impacto, el auto embestido colisionó contra un taxi que se encontraba detenido a la espera de una grúa. A su vez, ambos vehículos terminaron golpeando a otros autos estacionados y una moto que estaba sobre la vereda.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía de la Ciudad, varias ambulancias del SAME y dotaciones de Bomberos, ya que uno de los autos afectados presentó un principio de incendio que fue controlado rápidamente.

De las siete personas asistidas, cinco fueron hombres y dos mujeres. El chofer del colectivo y el taxista debieron ser trasladados a hospitales porteños para realizarse estudios, mientras que algunos pasajeros del micro fueron atendidos en el lugar sin heridas de gravedad.

Los vehículos dañados, que se encontraban estacionados y sin ocupantes, fueron un Ford Ka, una Toyota Hilux, un Fiat Siena, un Toyota Etios y una moto Benelli 150. De acuerdo a la información preliminar, el conductor del colectivo habría sufrido una lipotimia, lo que le hizo perder el control de la unidad.