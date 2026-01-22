A partir del pedido de la fiscal del caso Soledad Rangone y el asistente letrado Luciano Vidal, un hombre de siglas L.E.M fue acusado por seis hechos de robo cometidos entre octubre de 2025 y enero de 2026, en la ciudad de Neuquén, en distintos comercios y en la vía pública.

Los funcionarios de la fiscalía de Robos y Hurtos le atribuyeron al imputado una seguidilla de hechos en los que sustrajo dinero, teléfonos celulares y motos a las víctimas, utilizando armas de fuego, aunque no acreditaron disparos.

La cronología de los robos

El primer hecho fue el 25 de octubre de 2025 en un mini mercado donde L.E.M, intimidó a la víctima con un revólver y robó dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y un celular. Luego, se fugó en una bicicleta tipo playera.

Al día siguiente, el 26 de octubre, cometió el segundo hecho en un comercio del rubro panadería. Utilizando un arma de fuego se apoderó de dinero y un teléfono celular.

El tercer y cuarto hecho fueron cometidos el 31 de octubre de 2025; uno en la vía pública, en la calle Aguado, donde le robó una motocicleta Honda Wave roja a una mujer que circulaba en ella. El otro, fue en un local comercial en el que sustrajo dinero tras un forcejeo con la víctima.

El quinto ocurrió el 4 de noviembre de 2025 en una estación de servicios, donde L.E.M intentó robarle la recaudación al playero. Para ello utilizó un arma de fuego que accionó en dos oportunidades, pero sin que se produjeran los disparos.

El sexto hecho fue el 19 de enero de 2026, cuando, tras romper el traba volante, el imputado sustrajo una motocicleta Yamaha que se encontraba estacionada fuera del Hospital Bouquet Roldán. Poco después del robo fue detenido con la moto, la cual estaba sin la llave y, entre sus pertenencias, tenía un arma de fuego.

La decisión del Juez

Rangone y Vidal le atribuyeron a L.E.M los delitos de robo de vehículo dejado en la vía pública, robo agravado por el uso de arma de fuego- cuya aptitud para el disparo no se puede tener por acreditada- (4 hechos), tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego- cuya aptitud para el disparo no se puede tener por acreditada-, todos ellos en concurso real y en carácter de autor (artículos 163 inciso sexto, 166 inciso segundo, 167 inciso cuarto, 45 y 55 del Código Penal).

Los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron que L.E.M quede detenido en prisión preventiva por cuatro meses. Argumentaron que existe peligro de entorpecimiento de la investigación y también riesgo de fuga por no sometimiento al proceso, ya que el imputado al momento de cometer los hechos se encontraba en libertad asistida.

El juez de garantías Juan Kees, a cargo de la audiencia, avaló la formulación de cargos en los términos requeridos por la fiscalía. Además, hizo lugar a la medida de coerción solicitada y fijó la prisión preventiva por cuatro meses. Finalmente, el juez estableció el plazo para concluir la investigación preparatoria, también en cuatro meses.