La madrugada en Comodoro Rivadavia quedó marcada por una escena de devastación. Un desplazamiento de tierras en el cerro Hermitte provocó graves destrozos en viviendas e infraestructura, obligando a evacuar a más de 90 personas ante el riesgo inminente de derrumbe. La situación generó una profunda conmoción entre los vecinos, que vivieron horas de angustia y desesperación.

Los barrios Sismográfica y El Marquesado fueron los más afectados por el deslizamiento. Calles agrietadas, casas con paredes partidas, instalaciones dañadas y terrenos inestables forman parte del panorama que dejó el movimiento del cerro. Servicios esenciales como el gas y el agua debieron ser interrumpidos, ya que las cañerías subterráneas sufrieron roturas de consideración.

Durante las primeras horas del domingo, vecinos de la zona comenzaron a difundir videos e imágenes impactantes que muestran el alcance de los daños. En muchos casos, las familias debieron abandonar sus hogares de manera urgente, sin tiempo para rescatar pertenencias, mientras la tierra continuaba cediendo.

El impacto emocional fue inmediato. Hubo llantos, escenas de desesperación y una fuerte conmoción colectiva, especialmente durante la madrugada. Desde el Municipio informaron que equipos psicológicos trabajan en la contención de las personas evacuadas, que enfrentan pérdidas materiales significativas y una fuerte incertidumbre sobre el futuro.

En conferencia de prensa, las autoridades locales calificaron la situación como “una catástrofe” y advirtieron que se trata de un problema estructural. El intendente Othar Macharashvili reconoció que el fenómeno no es nuevo y que existían denuncias previas por movimientos irregulares del terreno, observados desde hace décadas.

Ante el riesgo de nuevos deslizamientos, el Municipio recomendó evacuar preventivamente la zona afectada y fue contundente al señalar que la crisis podría prolongarse en el tiempo. “Es un problema que se va a instalar de manera crónica en la ciudad y no se va a resolver”, advirtieron las autoridades.

Mientras tanto, Comodoro Rivadavia atraviesa horas difíciles, con decenas de familias fuera de sus casas y un escenario que expone la fragilidad de amplios sectores urbanos frente a fenómenos geológicos de gran magnitud.