Un mar que dio una señal inquietante

Lo que parecía una jornada ideal de playa terminó en caos, miedo y desesperación. En sectores de la costa atlántica, el mar se retiró decenas de metros de manera repentina y, minutos después, volvió con olas intensas que sorprendieron a cientos de bañistas. La escena dejó un saldo dramático: una persona fallecida y 35 heridas, además de una profunda conmoción entre quienes estaban en el lugar.

El episodio ocurrió en Santa Clara del Mar, en un contexto atmosférico excepcional. No fue un sismo ni un movimiento del fondo marino. Se trató de un fenómeno poco frecuente, difícil de anticipar y aún menos comprendido por el público en general.

Qué lo provocó: una combinación extrema

Según explicó el periodista y meteorólogo Sebastián Pagliarino, en diálogo con Am550, el origen estuvo en una suma de factores que no suelen coincidir en esa región. Hubo temperaturas cercanas a los 39 grados en zonas donde esos valores no son habituales, un viento norte intenso durante la mañana y el ingreso previsto de aire frío desde el sur por la tarde.

Ese choque generó un cambio brusco de condiciones, con presión atmosférica baja, que desencadenó el fenómeno dentro del mar. “No suele ocurrir y es bastante difícil de pronosticar”, advirtió Pagliarino, al describir el escenario que se dio frente a la costa.

Meteotsunami: qué es y por qué asusta

El evento es conocido como meteotsunami, un fenómeno atmosférico que puede provocar olas repentinas en bahías o golfos. No alcanza dimensiones gigantes, pero sí puede generar paredes de agua de hasta un metro y medio que avanzan con fuerza inesperada.

En este caso, las olas crecieron de forma progresiva hasta que el mar se retiró entre 50 y 60 metros. Luego regresó con intensidad. La mayoría de las personas estaba dentro del agua, intentando refrescarse por el calor extremo, cuando ocurrió el avance violento.

El momento más crítico

El retiro del mar generó curiosidad y desconcierto. Minutos después, la vuelta del agua provocó corridas, golpes y escenas de pánico. Los guardavidas actuaron de inmediato para alejar a la gente de la línea costera y ordenar la evacuación, en medio de olas que seguían impactando con fuerza.

“El fallecido estaba en la zona de las rocas y la ola lo hizo golpear contra una piedra”, explicó Pagliarino. No logró sobrevivir. La tragedia dejó en evidencia lo vulnerable que puede ser la costa ante fenómenos poco conocidos y rápidos.

Las señales a las que hay que prestar atención

Aunque no se pueden prever con exactitud, existen indicadores que pueden funcionar como alerta temprana, especialmente para guardavidas y bañistas:

Temperaturas extremadamente altas, cercanas a los 38 o 39 grados.

Cambios bruscos en el viento y en las condiciones del tiempo.

El retiro repentino del mar a gran distancia de la costa.

Cuando el mar se aleja de forma inusual, la recomendación es clara: no avanzar hacia el agua ni seguirla mar adentro. Lo prudente es permanecer en la línea costera y observar qué ocurre.

Prevención en la playa: un factor clave

Seguir las indicaciones de los guardavidas resulta fundamental. Son quienes conocen los ciclos de pleamar y bajamar y pueden detectar situaciones de riesgo. En este episodio, además, la presencia de sombrillas y reposeras muy cerca del agua redujo los espacios de escape y complicó la evacuación.

El fenómeno dejó una lección inquietante: el mar también puede advertir antes de golpear. Reconocer esas señales y actuar con rapidez puede marcar la diferencia entre una jornada de descanso y una tragedia. En contextos de calor extremo, la prevención y la información pueden salvar vidas.

