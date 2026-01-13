Una salida que nunca terminó

La desaparición de Tania Suárez mantiene en vilo a Córdoba. La mujer, de 34 años, fue vista por última vez el domingo 11 de enero, cuando presuntamente se dirigió a una cita en el Parque Sarmiento con un hombre que había conocido a través de una aplicación de citas. La idea era simple: tomar mate y pasar un rato al aire libre. Nunca regresó.

Desde entonces, no hubo contacto directo con ella y su paradero es un misterio. El paso de las horas sin noticias encendió todas las alarmas.

El último rastro y los mensajes

De acuerdo a lo informado por su hija adolescente, ese domingo Tania se dirigió al barrio Argüello Norte. Durante la jornada intercambiaron mensajes, pero con el correr de la noche el contacto se volvió cada vez más esporádico. Desde hace dos días, no hay ninguna novedad.

La falta total de comunicación profundizó la angustia familiar y aceleró la búsqueda.

Un dato que genera inquietud

Un familiar aportó un elemento clave a la investigación: el hombre con el que se encontró no sería la misma persona que aparecía en la foto del perfil de la aplicación de citas. Además, indicó que en el encuentro también habría estado presente un amigo de ese hombre.

Ese dato, incorporado a la causa, aumentó la preocupación y abrió nuevas líneas de investigación.

La denuncia y la causa judicial

Ante la ausencia prolongada de Tania, la familia realizó la denuncia correspondiente. El caso quedó en manos de la Fiscalía Distrito 4 Turno 6, a cargo de la fiscal Jorgelina Gutiez, que ahora coordina las medidas para dar con el paradero de la mujer.

La búsqueda es intensa y se analizan todos los movimientos previos a su desaparición.

Quién es Tania Suárez

Desde el colectivo Ni Una Menos Córdoba difundieron la descripción de la mujer para facilitar su identificación. Tania Suárez tiene 34 años, mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tiene cabello castaño oscuro, largo hasta los hombros, y ojos marrones. Posee tatuajes en el brazo derecho.

Al momento de ser vista por última vez vestía un top blanco, shorts azules y zapatillas negras.