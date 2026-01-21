¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 21 de Enero, Neuquén, Argentina
INVESTIGACIÓN

El gobernador de Entre Ríos denunció espionaje tras hallar dispositivos de grabación en sus oficinas

La Provincia presentó una denuncia penal y abrió una investigación interna. El PRO repudió el hecho y pidió que se sancione a los responsables.

Por Redacción

Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 19:51
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció que fue víctima de espionaje ilegal tras el hallazgo de dispositivos ocultos de grabación de audio y video en dependencias oficiales, entre ellas su despacho y la Secretaría General de la Gobernación. El hecho generó una fuerte conmoción política y derivó en una denuncia penal y en la apertura de una investigación administrativa interna.

Desde el gobierno provincial confirmaron que los aparatos fueron encontrados en oficinas clave del Poder Ejecutivo y calificaron el episodio como un delito grave que afecta la institucionalidad, la privacidad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas. La administración entrerriana remarcó que no se trata de un hecho menor y que será investigado hasta sus últimas consecuencias.

En ese marco, Frigerio aseguró que se busca determinar quiénes fueron los responsables, cuánto tiempo estuvieron activos los dispositivos y qué uso se hizo de la información obtenida. El gobernador fue contundente al señalar que la provincia inició un proceso de transformación profunda desde diciembre de 2023 y que este tipo de prácticas forman parte de un pasado que no piensa tolerar. “No vamos a mirar para otro lado ni encubrir este tipo de hechos”, afirmaron desde el Ejecutivo provincial.

A través de sus redes sociales, el mandatario ratificó la denuncia y reforzó el mensaje político: “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, escribió. Además, sostuvo que este episodio no detendrá el rumbo de los cambios impulsados por su gestión.

El caso también generó reacciones a nivel nacional. Desde el PRO expresaron un fuerte repudio al presunto espionaje y manifestaron su respaldo al Gobernador. En un comunicado, remarcaron que este tipo de maniobras recuerdan a las peores prácticas antidemocráticas y reclamaron que la Justicia avance para identificar y sancionar a los responsables.

 

