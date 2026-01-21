El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció que fue víctima de espionaje ilegal tras el hallazgo de dispositivos ocultos de grabación de audio y video en dependencias oficiales, entre ellas su despacho y la Secretaría General de la Gobernación. El hecho generó una fuerte conmoción política y derivó en una denuncia penal y en la apertura de una investigación administrativa interna.

Desde el gobierno provincial confirmaron que los aparatos fueron encontrados en oficinas clave del Poder Ejecutivo y calificaron el episodio como un delito grave que afecta la institucionalidad, la privacidad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas. La administración entrerriana remarcó que no se trata de un hecho menor y que será investigado hasta sus últimas consecuencias.

En ese marco, Frigerio aseguró que se busca determinar quiénes fueron los responsables, cuánto tiempo estuvieron activos los dispositivos y qué uso se hizo de la información obtenida. El gobernador fue contundente al señalar que la provincia inició un proceso de transformación profunda desde diciembre de 2023 y que este tipo de prácticas forman parte de un pasado que no piensa tolerar. “No vamos a mirar para otro lado ni encubrir este tipo de hechos”, afirmaron desde el Ejecutivo provincial.

A través de sus redes sociales, el mandatario ratificó la denuncia y reforzó el mensaje político: “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, escribió. Además, sostuvo que este episodio no detendrá el rumbo de los cambios impulsados por su gestión.

El caso también generó reacciones a nivel nacional. Desde el PRO expresaron un fuerte repudio al presunto espionaje y manifestaron su respaldo al Gobernador. En un comunicado, remarcaron que este tipo de maniobras recuerdan a las peores prácticas antidemocráticas y reclamaron que la Justicia avance para identificar y sancionar a los responsables.