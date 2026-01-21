El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este miércoles una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el marco del Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, Suiza, en un encuentro clave de cara a la próxima revisión del acuerdo entre la Argentina y el organismo.

Tras la reunión, Georgieva destacó públicamente el rumbo económico del país y subrayó el desempeño de la economía argentina y los avances en la acumulación de reservas, un mensaje que fue interpretado como una señal positiva en la antesala de la segunda evaluación del programa financiero. Caputo, por su parte, agradeció el respaldo y ratificó la voluntad del Gobierno de continuar con el plan económico en marcha.

El encuentro se produjo a pocas semanas de una instancia decisiva: en febrero el FMI realizará la segunda revisión del acuerdo, de la cual dependerá la aprobación de un nuevo desembolso por 1.000 millones de dólares, fondos considerados clave para fortalecer las reservas y sostener la estabilidad financiera.

En paralelo, la agenda económica incluye otro compromiso relevante. El próximo 1° de febrero la Argentina deberá afrontar un pago de intereses al Fondo por 824 millones de dólares, en el marco del cronograma establecido con el organismo internacional.

La presencia de Caputo en Davos también incluyó reuniones con otros referentes del sistema financiero global. Entre ellas, se destacó el encuentro con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, entidad que viene acompañando distintas reformas estructurales impulsadas por el Gobierno, con foco en infraestructura y reordenamiento del gasto público.