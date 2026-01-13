El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la inflación de diciembre fue de 2,8%, lo que llevó a que el Índice de Precios al Consumidor acumulara un 31,5% en todo 2025, el nivel más bajo de los últimos ocho años.

Con este dato, el último mes del año mostró una leve aceleración respecto de noviembre, cuando el IPC había sido de 2,5%, en un contexto marcado por la recomposición de precios relativos, especialmente en servicios regulados, energía y transporte.

Según el informe oficial, Transporte fue la división que más aumentó en diciembre, con una suba del 4%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un incremento del 3,4%. En contraste, los menores aumentos se dieron en Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

El organismo detalló además que, por categorías, los precios Regulados lideraron el avance mensual con un 3,3%, seguidos por el IPC núcleo (3%), mientras que los Estacionales mostraron una suba más moderada, del 0,6%. En términos de incidencia regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro con mayor peso en la variación mensual.

Desde el sector financiero destacaron que la desaceleración inflacionaria observada durante 2024 y 2025 estuvo vinculada a un proceso de ordenamiento macroeconómico, que incluyó el ajuste fiscal, el fin de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro y el uso del tipo de cambio como ancla nominal. Este conjunto de medidas permitió llevar la inflación a la zona del 2% mensual, aunque todavía no se logra perforar ese piso de manera sostenida.

Vale recordar que en 2024 la inflación había sido del 117,8%, lo que ya había marcado una fuerte desaceleración frente al 211,4% registrado en 2023, último año de la gestión anterior.

De cara a lo que viene, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta una inflación del 20,5% para todo 2026, aunque los analistas advierten que en los primeros meses del año el IPC podría volver a ubicarse por encima del 2%. Según estimaciones privadas, para alcanzar una inflación anual de un dígito todavía habría que esperar hasta 2028, en un escenario donde la evolución del tipo de cambio y la política de tasas de interés jugarán un rol clave.