Miércoles 14 de Enero, Neuquén, Argentina
DENUNCIA DE FÁBRICA NACIONAL

Investiga el gobierno la importación con trampa de lavarropas chinos

Una empresa nacional presentó una denuncia, y ahora investigará formalmente el gobierno.

Por Rubén Boggi

Director de Mejor Informado y conductor del programa Así Estamos por Mitre Patagonia.
Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 09:51
El ministerio de Economía de Argentina investigará si hubo, como lo denunciara la empresa Drean, competencia desleal en precios de lavarropas importados desde China, según informó el gobierno de Javier Milei este miércoles.

Mediante la Resolución 10/2026 del Ministerio de Economía, se decidió acceder a un reclamo de la empresa Drean S.A. por posible “dumping” de productos importados desde el gigante asiático. En concreto, se afirma que los precios de esos lavarropas chinos estaban por debajo de sus costos de producción.

La medida adoptada por el Palacio de Hacienda a través de la Secretaría de Industria y Comercio determinará, por lo tanto, si hubo una real amenaza para los fabricantes locales de electrodomésticos, como se ha dicho. Ya la Comisión Nacional de Comercio Exterior determinó que existen pruebas suficientes que respaldan la existencia esa “amenaza de daño” a la producción local.

De acuerdo con los datos oficiales, las importaciones de lavarropas chinos hacia Argentina aumentaron 590% en volumen durante los primeros nueve meses de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior.

