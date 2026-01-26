El calor seguirá siendo protagonista en Buenos Aires durante toda la semana, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa algunas chances de lluvia y chaparrones aislados que podrían traer un leve alivio. Según el pronóstico oficial, las temperaturas volverán a ubicarse por encima de los 33 grados, con un pico de 36° este lunes 26 de enero.

De acuerdo al informe del SMN, el inicio de la semana estará marcado por altas temperaturas y elevada sensación térmica, aunque en algunos sectores del Área Metropolitana podrían registrarse precipitaciones aisladas. Para este lunes no se descarta la aparición de lluvias puntuales, mientras que el martes se concentrarían las mayores probabilidades, especialmente durante la tarde.

El martes 27 comenzará con baja chance de lluvias durante la madrugada y la mañana, pero hacia la tarde se esperan chaparrones aislados, con probabilidades que oscilarán entre el 10 y el 40%. La jornada tendrá una mínima de 24° y una máxima cercana a los 34°, con vientos del este que por la noche podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h.

Para el miércoles 28, el cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas algo más moderadas: una mínima de 24° y una máxima de 31°, y una leve chance de lluvia hacia la noche. El jueves y viernes continuarán con condiciones similares, cielo parcialmente nublado y máximas que rondarán entre 31° y 32°, sin lluvias significativas.

Durante el fin de semana, el calor seguirá presente pero con valores algo más bajos. El sábado se espera cielo mayormente nublado, mientras que el domingo 1 de febrero la temperatura máxima descenderá a 29°, con vientos del noreste y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante la mañana.