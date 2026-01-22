Tras su paso por el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente, Javier Milei, volverá a la Argentina con una agenda política intensa, centrada en retomar las recorridas por las provincias, fortalecer apoyos legislativos e impulsar las reformas que su gobierno busca consolidar en el Congreso.

El primer destino confirmado será Mar del Plata, donde el mandatario estará los días 26 y 27 de enero. El lunes por la noche encabezará el llamado “Tour de la Gratitud”, una actividad que realizará junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El encuentro se desarrollará en la zona de Güemes y Avellaneda, con una caravana y un breve mensaje del Presidente ante militantes y simpatizantes.

Al día siguiente, Milei participará de La Derecha Fest, un evento que tiene como eje central la denominada “batalla cultural” que el oficialismo impulsa desde el inicio de la gestión. La actividad se realizará en el Horizonte Club de Playa y contará con la presencia de referentes libertarios, dirigentes políticos e intelectuales afines al espacio.

Luego de Mar del Plata, La Libertad Avanza planea desembarcar en Mendoza con una nueva edición del Tour de la Gratitud. Según trascendió, el Presidente podría sumarse a esa visita a mediados de febrero, en un contexto marcado por elecciones locales en distintos departamentos de la provincia y una alianza electoral entre el oficialismo nacional, el PRO y el gobernador Alfredo Cornejo.

La agenda presidencial también contempla posibles viajes al litoral y al norte argentino. Entre las opciones aparecen Entre Ríos, donde Milei mantiene una relación política cercana con el gobernador Rogelio Frigerio, y Jujuy, una provincia con la que hay diálogo abierto, aunque con diferencias políticas dentro del esquema de gobernadores.