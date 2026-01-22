En pleno verano, el estado brasileño de Santa Catarina enfrenta un aumento significativo de casos de gastroenteritis, una situación que afecta principalmente a turistas. Según datos oficiales, se registraron más de 10.000 pacientes con síntomas compatibles con la denominada diarrea del viajero, con focos detectados en distintas playas de Florianópolis, uno de los principales destinos turísticos del sur de Brasil.

Las autoridades sanitarias locales emitieron advertencias para reforzar los cuidados en el consumo de agua y alimentos, y recordaron la importancia de contar con asistencia al viajero ante posibles complicaciones.

¿Qué es la diarrea del viajero?

La diarrea del viajero es un trastorno gastrointestinal caracterizado por deposiciones líquidas, dolor abdominal y, en algunos casos, vómitos. Su causa principal es la ingesta de agua o alimentos contaminados con bacterias, virus o parásitos.

Síntomas y evolución habitual

Este cuadro suele manifestarse durante la primera semana de estadía o incluso al regresar al lugar de origen. En la mayoría de los casos, la enfermedad remite de forma espontánea en un plazo de hasta siete días, aunque el manejo adecuado de la hidratación resulta clave para evitar complicaciones, especialmente en niños y adultos mayores.

Qué hacer ante los primeros síntomas de gastroenteritis

Ante la aparición de los primeros síntomas, se recomienda priorizar el descanso y la hidratación. Las pautas generales incluyen:

Medidas iniciales recomendadas

Hidratación fraccionada: beber pequeñas cantidades de agua mineral o bebidas con sales cada 10 minutos.

Reposición por pérdida: por cada deposición, incorporar un vaso adicional de líquido.

Ayuno sólido temporal: evitar alimentos sólidos durante las primeras 4 a 6 horas; luego, reintroducir comidas en porciones pequeñas.

Lactantes: no suspender la lactancia materna ni diluir la leche infantil; se sugiere fraccionar las tomas.

Evitar la automedicación: la gastroenteritis suele resolverse sola, pero siempre se aconseja consultar a un profesional de la salud.

Signos de gravedad: cuándo buscar atención urgente

Existen síntomas que requieren consulta médica inmediata:

Vómitos persistentes.

Deposiciones con sangre o muy abundantes en menos de 24 horas.

Dolor abdominal intenso y continuo.

Fiebre alta que no cede.

Signos de deshidratación: boca seca, poca orina, ausencia de lágrimas, mareos o desmayos.

Cómo prevenir la diarrea del viajero

La prevención se basa en extremar cuidados de higiene y consumo durante la estadía.

Recomendaciones clave para turistas

Agua segura: usar agua mineral para beber y cepillarse los dientes; evitar tragar agua durante la ducha.

Higiene de manos: lavarse con frecuencia antes de comer y después de ir al baño.

Alimentos: consumir comidas bien cocidas y evitar productos crudos o de puestos callejeros.

Frutas y verduras: ingerir solo aquellas que puedan pelarse o cocinarse.

Bebidas y hielo: elegir bebidas embotelladas y evitar hielo de origen desconocido.

Cuidado en la playa: conservar los alimentos refrigerados y bañarse únicamente en playas habilitadas.

Además, se recomienda verificar el estado sanitario de las playas en sitios oficiales del estado de Santa Catarina, como el sistema de balneabilidad del Instituto do Meio Ambiente (IMA).