En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), Aerolíneas Argentinas anunció tarifas especiales para viajar desde Europa a Buenos Aires, con el objetivo de impulsar el turismo receptivo y fortalecer la conectividad entre el país y los principales mercados emisores.

Según informó la compañía estatal, hasta el 25 de enero los pasajeros podrán adquirir pasajes para volar desde Madrid a Buenos Aires desde 1.020 euros, y desde Roma desde 1.035 euros, en ambos casos con tarifa final y equipaje incluido.

Las promociones permiten viajar entre febrero y junio, un período estratégico para conocer la oferta cultural, gastronómica y urbana de la Ciudad de Buenos Aires, así como también para explorar otros destinos del país.

Además, los pasajeros podrán sumar un tramo adicional dentro de la Argentina por un valor que oscila entre 50 y 100 euros, dependiendo del destino elegido, accediendo a una red de 37 destinos nacionales que incluye paisajes naturales, ciudades históricas y diversas experiencias culturales a lo largo del territorio.

Con esta iniciativa, Aerolíneas Argentinas invita a los viajeros europeos a armar recorridos a medida, comenzando por Buenos Aires como principal puerta de entrada al país y continuando hacia múltiples destinos que reflejan la diversidad y riqueza turística de la Argentina.

Los pasajes pueden adquirirse a través de la web oficial de Aerolíneas Argentinas, agencias de viajes y los canales habituales de venta.